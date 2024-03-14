Виктория Бекхэм поделилась фото в нижнем белье

Виктория Бекхэм была замечена в четверг, как она позировала с костылями, одев прозрачное белое платье, что позволило увидеть нижнее белье, для фотографии, опубликованной в социальных сетях. 49-летняя дизайнер представила свою новую весенне-летнюю коллекцию одежды, несмотря на то, что в прошлом месяце она получила травму ноги в спортзале. Мать четверых детей продолжает активно работать и заниматься в тренажерном зале, не позволяя сломанной ноге стать препятствием на пути к физической активности и работе, пишет boda.

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Бекхэм выразила свои чувства по поводу бандажа на ноге, который начал ей надоедать, и продемонстрировала свою стройную фигуру, опубликовав селфи в зеркале в черном укороченном топе и леггинсах с высокой талией. Она также поделилась одной из своих любимых релаксирующих процедур — употреблением красного вина и терапией красным светом.

Это событие последовало за поддержкой Дэвида Бекхэма Виктории во время Недели моды в Париже на прошлой неделе, где он помогал ей передвигаться на костылях. Бывший футболист выразил гордость за свою жену, отмечая, что она смогла преодолеть трудности, связанные с ее травмой и протестующими, продемонстрировав при этом высокий уровень профессионализма. Он подчеркнул, что гордится Викторией по многим причинам, особенно за ее способность справляться с трудностями.