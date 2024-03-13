Стилист Александр Рогов посоветовал носить ковбойскую шляпу из денима

Стилист Александр Рогов назвал лучшую альтернативу шапке весной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Эксперт заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.

В феврале Рогов уже говорил о трендах на ковбойские шляпы. Однако дизайнеры на Неделях моды представили новый вариант полюбившегося аксессуара.

На днях Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.