Лисовец назвал главные тренды в одежде на весну

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модную одежду на весну 2024 года. Его комментарий публикует «Национальная служба новостей» (НСН).

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По словам эксперта, главными трендами текущего сезона станут предметы гардероба из кожи и денима, наряды длины мини, а также много открытых частей тела. Кроме того, актуальными окажутся галстуки и однотонные либо в клетку или в полоску шелковые платки.

В то же время специалист призвал носить обувь с каблуками и острым носом.

«Забываем про спортивную обувь и выбираем то, в чем будем выглядеть дерзко и элегантно, и не только в нерабочее время», — отметил собеседник издания.

В феврале Владислав Лисовец также назвал одежду в стиле 2000-х годов трендом весны. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на мини-юбки и короткие шорты и отметил, что особенно актуальным окажется открытое тело.