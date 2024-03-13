Названы самые трендовые сумки сезона весна-лето

Стилист отметила клатчи-конверты и микро-модели

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В этом сезоне чувствуется переход от более лаконичных моделей сумок к ярким и эффектным вариантам. Также во всех модных показах весна-лето 2024 прослеживалось влияние Джейн Биркин. Об этом «Газете.ру» рассказала модный эксперт Юлия Манукова.

Она сообщила, что тренд на тихую роскошь все еще популярен, однако многие бренды начали отдавать предпочтение аксессурам, которые бросаются в глаза. Так, сумки Schiaparelli украшали золотые часы, цепочки и браслеты. Эксперт отметила и тренд на мини и микросумочки. Актуальными станут и клатчи-конверты.

«Оттенок бургунди был главным в 2023 году, а в 2024, благодаря Gucci, Alexander McQueen, Valentino и другим модным домам, красных тонов стало еще больше!», — заявила Манукова.

Сумки-корзины стали мелькать на показах.чаще, чем когда-либо. Такой аксессуар стилисты советуют носить с офисной одеждой или джинсами и белой рубашкой. Также популярными моделями названы сумки с толстой цепочкой, с карманами-карго и миниатюрные варианты. В тренде будут и сферические сумочки и огромные, в которые может поместиться буквально вся жизнь.