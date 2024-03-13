Как избавиться от пигментных пятен

Причин их появления может быть несколько.

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Пигментные пятна могут появиться на лице любой девушки. Причин — множество. Справиться с ними можно как самостоятельно, так и при помощи косметолога. Главное, знать причину возникновения. О методах борьбы за чистую кожу «Газете.Ru» рассказала дерматолог-косметолог Любовь Столина.

Для начала нужно установить причину появляение нежелательного пигмента на лице. Зачастую они могут быть наследственными или следствием болезней желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Бороться с ними можно только при помощи специалистов.

"Этому виду пигментации характерно симметричное расположение в области носогубного треугольника, лба или щек. Справиться с пигментацией, развившейся из-за проблем на уровне организма, можно только вылечив саму болезнь, спровоцировавшую их появление', — объяснила врач.

Вторая причина — долгое пребывание на солнце. В этом случае пятна располагаются несимметрично и сливаются в причудливые очертания. Тут помогут косметические средства и процедуры в кабинете косметолога.

«Также к этой группе относятся пятна, появившаяся в очагах локализации длительно существующего воспаления (поствоспалительная пигментация), типичными представителями ее являются пигментация постакне и пятна в зоне любых травм кожи — порезы, воспаление после химических пилингов», — добавила врач.

Важно помнить, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить. Поэтому специалист советует не игнорировать средства с защитой от ультрафиолета.