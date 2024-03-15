Как выбрать подходящий шарф на весну

Чтобы выбрать подходящий шарф на весну, предварительно следует изучить свой гардероб, посоветовала эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова. В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что любительницам нейтральных вещей стоит обратить внимание на смелые цвета, а тем, кто предпочитает носить яркую одежду, лучше отдать предпочтение спокойному и однотонному шарфу.

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Как уточнила эксперт, личный стиль является одним из важных факторов при выборе аксессуаров. Тем, кто придерживается классики, подойдут кашемировые или шерстяные шарфы нейтральных цветов. Важно присмотреться и к ткани: она должна быть подобрана по погоде. Девушкам с чувствительной кожей нужно выбирать варианты из натуральных материалов.

Шерипова призвала не бояться экспериментов. По ее словам, шарф можно носить не только на шее, но и использовать его вместо пояса или головного убора. В этом сезоне лучше избегать шарфов-хомутов — они окончательно вышли из моды.