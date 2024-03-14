Юлия Барановская рассказала, какие уколы красоты помогают ей избавиться от морщин

Телеведущая Юлия Барановская посетила премию в области красоты журнала Marie Claire и рассказала, какие уколы красоты ей помогают избавиться от морщин. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

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«Конечно, косметолог и уколы Диспорта мне помогают избавиться (от морщин – прим.). Я человек максимально эмоциональный. Уколы Диспорта мне сильно помогают. Я никогда этим не злоупотребляю, спокойно выдерживаю все положенные сроки. А что касается ухода за лицом, это, скорее, вопрос к моему визажисту. Это она все время настаивает на масках и еще на чем-то», - поделилась Барановская.

Мероприятие Marie Claire Prix d’Excellence de la Beaute 2024 прошло в особняке «Дом Смирнова» на Тверском бульваре. На него приглашены телеведущая Аврора, актрисы Елизавета Боярская, Ида Галич, Дарья Мороз, Юлия Снигирь, певица Полина Гагарина, блогер Мария Погребняк и другие.

Ранее актриса Лариса Лужина заявила, что прибегала к уколам гиалуроновой красоты, но не увидела результатов. Она считает, что деньги были потрачены впустую. По мнению актрисы, заметный результат «дает только скальпель». Некогда актриса планировала сделать круговую подтяжку, но после операции на сердце это было противопоказано.