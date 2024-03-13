Дерматолог дала советы по уходу за жирной кожей лица

Специалист советует отказаться от кислот.

© WomanHit.ru - МК

Кожа, склонная к жирности, требует к себе определенного подхода, чтобы избежать ухудшения ее состояния. О том, как правильно ухаживать за таким типом кожи,рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог Нана Носарева в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт объяснила, что людям с этим типом кожи необходимо умываться 2 раза в день — утром и вечером, чтобы смыть излишки себума и грязь, которые закупоривают поры.

Косметолог советует также использовать тоник с себорегулирующим эффектом. Крем для лица должен также регулировать выработку кожного сала, но не пересушивать при этом кожу.

Также специалист советует включить в уход SPF-средства, не провоцирующие комедоны. Это могут быть легкие эмульсии или флюиды.

Важно в уходе за жирной кожей не использовать средства со спиртом, потому что он пересушивает дерму, провоцируя избыток кожного сала. Не рекомендуются и скрабы с абразивными частицами, а также кислотные маски. Носарева также советует поменьше использовать тональные средства.