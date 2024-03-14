Эксперты Vogue назвали белые туфли-лодочки трендом 2024 года

Эксперты Vogue заявили, что белые туфли-лодочки станут трендом весны благодаря знаменитостям. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Известные бренды активно использовали на показах на Неделях моды прием с белыми туфлями-лодочками: обувь и цветные колготки. В том числе модный прием был заметен у брендов Schiaparelli и Balmain. Эксперты также написали, что актрисы Зендея и Леа Сейду и супермодель Рози Хантингтон-Уайтли уже выходили на публику в белых туфлях.

А до этого эксперты журнала Vogue назвали юбки, которые станут трендом весны и лета 2024 года. После нескольких сезонов платьев с пышными рукавами и деталями, вдохновленных нижним бельем, юбка из прозрачной ткани стала одним из главных трендов весны. Стилисты рекомендуют смело ее носить как днем, так и вечером. Они также отметили, что образы с прозрачной юбкой были представлены на показах брендов Gucci, Chanel и Alexander McQueen.