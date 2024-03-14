Супермодель 90-х Жизель Бюндхен вышла на публику в лосинах и без макияжа

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен вышла на публику в спортивном костюме и без макияжа. Об этом сообщает Daily Mail.

© globallookpress

43-летнюю супермодель заметили в Майами, когда она направлялась в спортзал. Жизель Бюндхен была одета в облегающие серые лосины, бежевый лонгслив и кроссовки. Образ завершила сумка-шоппер. Она также отказалась от макияжа и укладки, показав свою естественную красоту.

Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год она была самой высокооплачиваемой моделью в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В апреле 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении модельной карьеры, однако продолжила сотрудничать с ведущими Домами моды. Накануне она снялась в прозрачной юбке для рекламной кампании Alaïa.