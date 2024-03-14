Что нельзя делать с лицом обладателям жирной кожи

Уход за кожей лица — важная часть ежедневной заботы о себе. Особенно тщательного внимания требует жирная кожа, так как неправильные средства могут спровоцировать воспаления и жирный блеск. О правилах ухода за такой кожей «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.

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Этапы ухода за жирной кожей

По словам эксперта, правильный уход за жирной кожей поможет избежать проблем с ней. Прежде всего, важно умываться утром и вечером. Так вы смываете кожное сало и грязь с лица, которые как раз и могут спровоцировать воспаление и расширение пор.

Следующий шаг — тоник. Он улучшит рельеф кожи. Лучше выбирать средство с себорегулирующим действием. И финальный этап — крем. Вот каким требования он должен отвечать:

регулирует выработку кожного сала;

не пересушивает кожу;

не обладает комедогенным действием;

имеет SPF-защиту.

Врач отметила, что обладательницам жирной кожи лучше выбирать эмульсию, oil free гель или флюид. А ещё стоит избегать средств на основе спирта, так как последний сильно сушит кожу.

Полезные советы

Лучше не умываться горячей водой;

Не стоит ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски;

Не пользуйтесь плотным тональником.

И, конечно, на пути к идеальной коже не обойтись без правильного питания. Кстати, из-за избытка быстрых углеводов в рационе может появиться «сахарное» лицо. О том, что это такое и почему из-за этого мы стареем быстрее, рассказали тут.