Какую пластику делают женщины старше 50 лет, чтобы конкурировать в профессии

Современные женщины много времени уделяют своей внешности и продлению молодости. Важно это не только для уверенности в себе и желания нравиться окружающим. Привлекательный и стильный вид позволяет вести более качественную жизнь, продолжать профессионально расти, и не ощущать свой «элегантный» возраст в более молодом и активном окружении. О возможностях эстетической медицины сайту «Страсти» рассказал пластический и реконструктивный хирург Александр Катков.

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Методика спейслифтинга

Как правило, в 50+ аппаратные и терапевтические методики уже не приносят явного результата. Если действительно хочется отыграть время назад, поможет только качественная пластика. Одной из малоинвазивных, но востребованных благодаря своему вау-эффекту методик, считается спейслифтинг. Путать ее с другими методами по подтяжке лица, например, SMAS-лифтингом не нужно.

Основное отличие – в восстановлении анатомической структуры лица, свойственной более молодому возрасту. Хирург выделяет зоны-«спейсы», которые с возрастом подвержены гравитации, ушивает и вручную фиксирует швами. С каждой связкой врач работает точечно, чтобы у пациентки после восстановительного периода было естественное, не лишенное природной мимики лицо, а не натянутая кукольная маска.

Плюсы: - деликатность проведения без затрагивания крупных сосудов и нервов. Отслойка кожи – минимальная, поэтому восстановительный период более короткий, по сравнению с классическими методами подтяжки. Отеки и синяки сходят достаточно быстро; - следов вмешательства не видно, так как швы накладываются в саму область «спейса» (пространства), а не за край лоскута. Поэтому перетянутости кожи не возникает; - отлично комбинируется с другими методиками, например, эндоскопическим лифтингом верхней трети лица, блефаропластикой, липофилингом.

Комбопластика

Наиболее яркого эффекта можно достичь, если совместить несколько методик. Но что именно подойдет пациентке может знать только врач, который составит индивидуальный план лечения. Как правило, удачное комбо - это:

Спейслифтинг и эндоскопический лифтинг лба и зоны висков

Вернув мягкие ткани при помощи эндоскопа в более высокое положение, можно прекрасно омолодить лицо. Вместе с методикой спейслифтинга эффект особенно яркий; спейслифтинг, платизмопластика и блефаропластика. Если освежить взгляд и область шеи, можно сразу визуально сбросить несколько лет. Очень выигрышный комбо-вариант с действием на долгие годы; спейслифтинг и липофилинг. При «усталом» типе старения, добавление лицу объема поможет наполнить его свежестью и молодостью.

Блефаропластика

По статистике, одна из самых популярных операций: нередко за пластикой век обращаются пациенты, которым еще нет 40 лет, чтобы улучшить область глаз, избавиться от врожденного нависшего века или мешков. Методика нетравматичная, с разными способами проведения и достаточно быстрым реабилитационным периодом. После 50 лет лет хирург, скорее всего, будет рекомендовать круговую блефаропластику с широким диапазоном возможностей и самым ярким для омоложения эффектом.

3D подход

Малоинвазивные методики сегодня особенно в тренде. Они позволяют привести себя в порядок, не выпадая из привычного образа жизни надолго. Если пациентка не готова к серьезной пластике, хирург может порекомендовать те методики, которые улучшат состояние и цвет кожи, уберут признаки старения в отдельных зонах лица. К популярным методикам омоложения относятся нитевой лифтинг, лазерные, аппаратные и инъекционные методики, липофилинг.

Омоложение тела

Поддерживать тело в тонусе пластические хирурги предлагают с помощью липосакции, липофилинга, абдоминопластики. С помощью этих операций можно смоделировать тело, убрать растяжки и жировые «карманы». В те зоны где, напротив, нужен объем, он добавляется благодаря обработанным инъекциям собственного жира.

Подтяжка груди

Еще один шаг на пути к восстановлению привлекательных контуров. Вместе с пластическим хирургом будет выбран самый правильный и оптимальный путь. Важно только доверять свое здоровье и красоту большому опыту, надежным и квалифицированным рукам.