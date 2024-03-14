Какую пластику делают женщины старше 50 лет, чтобы конкурировать в профессии
Современные женщины много времени уделяют своей внешности и продлению молодости. Важно это не только для уверенности в себе и желания нравиться окружающим. Привлекательный и стильный вид позволяет вести более качественную жизнь, продолжать профессионально расти, и не ощущать свой «элегантный» возраст в более молодом и активном окружении. О возможностях эстетической медицины сайту «Страсти» рассказал пластический и реконструктивный хирург Александр Катков.
Методика спейслифтинга
Как правило, в 50+ аппаратные и терапевтические методики уже не приносят явного результата. Если действительно хочется отыграть время назад, поможет только качественная пластика. Одной из малоинвазивных, но востребованных благодаря своему вау-эффекту методик, считается спейслифтинг. Путать ее с другими методами по подтяжке лица, например, SMAS-лифтингом не нужно.
Основное отличие – в восстановлении анатомической структуры лица, свойственной более молодому возрасту. Хирург выделяет зоны-«спейсы», которые с возрастом подвержены гравитации, ушивает и вручную фиксирует швами. С каждой связкой врач работает точечно, чтобы у пациентки после восстановительного периода было естественное, не лишенное природной мимики лицо, а не натянутая кукольная маска.
Плюсы: - деликатность проведения без затрагивания крупных сосудов и нервов. Отслойка кожи – минимальная, поэтому восстановительный период более короткий, по сравнению с классическими методами подтяжки. Отеки и синяки сходят достаточно быстро; - следов вмешательства не видно, так как швы накладываются в саму область «спейса» (пространства), а не за край лоскута. Поэтому перетянутости кожи не возникает; - отлично комбинируется с другими методиками, например, эндоскопическим лифтингом верхней трети лица, блефаропластикой, липофилингом. лександр Катков Пластический и реконструктивный хирург
Комбопластика
Наиболее яркого эффекта можно достичь, если совместить несколько методик. Но что именно подойдет пациентке может знать только врач, который составит индивидуальный план лечения. Как правило, удачное комбо - это:
Спейслифтинг и эндоскопический лифтинг лба и зоны висков
Вернув мягкие ткани при помощи эндоскопа в более высокое положение, можно прекрасно омолодить лицо. Вместе с методикой спейслифтинга эффект особенно яркий; спейслифтинг, платизмопластика и блефаропластика. Если освежить взгляд и область шеи, можно сразу визуально сбросить несколько лет. Очень выигрышный комбо-вариант с действием на долгие годы; спейслифтинг и липофилинг. При «усталом» типе старения, добавление лицу объема поможет наполнить его свежестью и молодостью.
Блефаропластика
По статистике, одна из самых популярных операций: нередко за пластикой век обращаются пациенты, которым еще нет 40 лет, чтобы улучшить область глаз, избавиться от врожденного нависшего века или мешков. Методика нетравматичная, с разными способами проведения и достаточно быстрым реабилитационным периодом. После 50 лет лет хирург, скорее всего, будет рекомендовать круговую блефаропластику с широким диапазоном возможностей и самым ярким для омоложения эффектом.
3D подход
Малоинвазивные методики сегодня особенно в тренде. Они позволяют привести себя в порядок, не выпадая из привычного образа жизни надолго. Если пациентка не готова к серьезной пластике, хирург может порекомендовать те методики, которые улучшат состояние и цвет кожи, уберут признаки старения в отдельных зонах лица. К популярным методикам омоложения относятся нитевой лифтинг, лазерные, аппаратные и инъекционные методики, липофилинг.
Омоложение тела
Поддерживать тело в тонусе пластические хирурги предлагают с помощью липосакции, липофилинга, абдоминопластики. С помощью этих операций можно смоделировать тело, убрать растяжки и жировые «карманы». В те зоны где, напротив, нужен объем, он добавляется благодаря обработанным инъекциям собственного жира.
Подтяжка груди
Еще один шаг на пути к восстановлению привлекательных контуров. Вместе с пластическим хирургом будет выбран самый правильный и оптимальный путь. Важно только доверять свое здоровье и красоту большому опыту, надежным и квалифицированным рукам.