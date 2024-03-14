Как выбрать эффективный дезодорант

По словам кандидата технических наук и старшего технического специалиста «Юнилевер Русь» Катерины Лебедевой, справиться с повышенным потоотделением можно, использовав правильный дезодорант. Эксперт рассказала, что в них содержатся различные активные компоненты, которые способствуют регулированию потоотделения, устранению бактерий и нейтрализации запаха пота, пишет «Газета.Ru».

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Например, алюминиевые и циркониевые соли на время сокращают активность потовых желез, поэтому пот выделяется в меньшем количестве. То, как долго дезодорант будет справляться со своими функциями, зависит от типа и концентрации таких солей.

Что касается этилового спирта, он оказывает антисептический эффект. Кроме того, спирт помогает дезодоранту быстрее высохнуть.

Содержащиеся в формуле глицерин, пропиленгликоль и натуральные масла направлены на увлежнение кожи, а эмоленты и наполнители служат для равномерного нанесения дезодоранта.

Если в составе также присутствует минеральная пудра, такой дезодорант будет эффективнее, поскольку компонент оказывает абсорбирующее действие, рассказала Лебедева.

Ранее ученые выяснили, что ультраобработанные продукты, которые проходят несколько стадий обработки, могут нанести организму непоправимый вред. Кроме того, одними из самых опасных для поджелудочной железы продуктах признали йогурты, творожки и обезжиренные молочные продукты и сыр.