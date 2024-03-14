Показы Московской недели моды посетили 60 тыс. человек

Около 60 тыс. жителей и гостей столицы посетили показы второй Московской недели моды, сообщила пресс-служба городского департамента культуры.

«Свои коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов из России и 10 дружественных государств. Среди них – Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

По ее словам, онлайн-трансляции собрали более 5 млн просмотров. Кроме того, Московская неделя моды впервые объединила представителей индустрии из половины российских регионов. Участниками мероприятий стали бренды из 48 городов.

«Благодаря работе маркета 69 отечественных брендов смогли расширить свою аудиторию и найти клиентов в самых разных точках страны. Еще 38 местных и 12 зарубежных представителей индустрии разместили свою продукцию в профессиональном шоуруме. Многим из них удалось установить новые связи, повысить продажи и провести переговоры с потенциальными партнерами. Объем сделок, по предварительным данным, составил порядка 150 млн руб.», – говорится в сообщении.

Московская неделя моды проходила с 1 по 8 марта.