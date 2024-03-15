$91.87+0.2399.97-0.29
Почта

Модель Мария Миногарова вышла на публику в прозрачной блузе без белья

Участница «Топ-модель по-русски», модель Мария Миногарова стала гостьей премьеры нового сезона сериала «Беспринципные», который стартует 23 марта на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Модель Мария Миногарова вышла на публику в прозрачной блузе без белья
© Газета.Ru

Модель Мария Миногарова вышла на публику в «голой» красной блузе без нижнего белья. Образ дополнила мини-юбка из кожи, черная сумка и белые линзы. Ей также распустили волосы и сделали нюдовый макияж.

Гостями вечера стали актеры сериала: Павел Деревянко, Анна Слю, Кристина Бабушкина, Ксения Утехина, Павел Табаков, Марина Доможирова, Катя Кабак, а также их друзья и коллеги: Pharaoh, Алина Загитова, Оксана Лаврентьева, Влад Соколовский, Никита Тарасов, Юлия Пош, Маша Федорова и другие.

Тренды
Анна Слю
Катя Кабак
Маша Федорова
Алина Загитова
Никита Тарасов
Кристина Бабушкина
Павел Деревянко
Влад Соколовский
Мария Миногарова
Марина Доможирова
Оксана Лаврентьева
Павел Табаков
Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости