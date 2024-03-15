Модель Мария Миногарова вышла на публику в прозрачной блузе без белья

Участница «Топ-модель по-русски», модель Мария Миногарова стала гостьей премьеры нового сезона сериала «Беспринципные», который стартует 23 марта на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

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Модель Мария Миногарова вышла на публику в «голой» красной блузе без нижнего белья. Образ дополнила мини-юбка из кожи, черная сумка и белые линзы. Ей также распустили волосы и сделали нюдовый макияж.

Гостями вечера стали актеры сериала: Павел Деревянко, Анна Слю, Кристина Бабушкина, Ксения Утехина, Павел Табаков, Марина Доможирова, Катя Кабак, а также их друзья и коллеги: Pharaoh, Алина Загитова, Оксана Лаврентьева, Влад Соколовский, Никита Тарасов, Юлия Пош, Маша Федорова и другие.