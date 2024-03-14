Мымры покоряют мировой подиум: стиль гик-шик и почему он в моде

Неоднократно показанный в прошедшие праздники «Служебный роман» заставил взглянуть на такую вроде знакомую «мымру» Калугину новыми глазами.

© Вечерняя Москва

На самом деле одета Людмила Прокофьевна, до ее преображения, очень модно и современно. Большие нелепые очки, прилизанная прическа, туфли без каблука и неизменная бурая кофта... Да Людмила Прокофьевна в исполнении прекрасной Алисы Фрейндлих — это просто икона стиля! Актуального сегодня стиля гик-шик.

Стиль ботаников и интеллектуалов, которым по барабану, как они одеты: главное — чтобы удобно. Знания, компьютеры, интеллектуальное общение, книги для приверженцев моды гик-шик первостепенны. А все эти ногтищи, губищи, ресницы веером — для девиц попроще. Так и должно было произойти: в противовес слишком сильной зацикленности на собственной внешности должны были прийти те, для кого содержание важнее формы. На подиумы вышли сегодня десятки «мымр» от самых именитых дизайнеров.

Шагают они — словно инопланетянки, а может, «ботаники». Те самые, которые в школе считались гадкими утятами. Над ними смеялись одноклассники, но в глубине души уважали, признавая, что надо иметь стальной характер, чтобы делать уроки от и до, писать контрольные на высший балл, поступить в престижный вуз. В итоге — получить высокооплачиваемую работу. Добиться ее своим умом и усидчивостью.

Зародился «стиль интеллектуалов» еще в 1960-е годы в Америке. Именно тогда появились они — умники. Рубашка, застегнутая на все пуговицы, подтяжки, брюки с высокой талией, очки, волосы, торчащие дыбом, — тогда речь шла о мужском образе интеллектуала. В 1990-е на подиумы стали понемногу пролезать дамы в вязаных свитерах, юбках-карандаш и без каблуков. Появлялись они и в кино, но непременно потом из мужиковатого уродца вылуплялась прекрасная бабочка с ресницами-опахалами и в ярком платье. Новая волна тренда гик-шик на подиумах возникла в 2016 году.

Но сейчас эта мода стала по-настоящему актуальной. Конечно, далеко не все одетые в водолазку с нелепым пиджаком и с квадратными очками на носу — «ботаники» высшей пробы. Кто-то будет изображать «мымру». Да, девочки в стиле гик-шик практически не красятся — им просто незачем улучшать себя. Ай-кью макияж не повысит, задачку решить не поможет. Мир лихорадит — за четверть нового века произошло так много событий!

Когда я вспоминаю агрессивный гламур начала 2000-х — с мехами, наклеенными ресницами и ногтищами, блестками и прочей «роскошью», то не могу поверить, что совсем недавно это казалось красивым. Удобный «библиотечный стиль» сейчас кажется более уместным. Но почему никогда не получается отыскать золотую середину между «мымрой» и «барби-герл»?