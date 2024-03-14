Восемь вариантов жизнерадостного маникюра

Весеннее солнце после серой зимы как бы намекает – пора готовиться к сезону отпусков. Если до вашего отдыха еще далеко – предлагаем обзавестись ярким маникюром, который обеспечит летнее настроение уже сейчас.

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Франжипани

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Только представьте: тропический курорт, цветок франжипани в волосах... Если о такой идеалистической картине пока остается только мечтать, попросите мастера изобразить несколько плюмерий на ногтях. Яркий френч с молочной основой станет идеальным фоном для мечты об экзотических приключениях.

Пальмы

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Занимательный паттерн из пальм без лишнего инфантилизма идеально впишется в повседневную жизнь и ненавязчиво намекнет начальству – все ваши мысли сейчас только об отпуске. Главное, не витать в облаках слишком долго, засмотревшись на свой оригинальный маникюр.

Градиент

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О градиенте дизайнеры одежды вспомнили на фоне падения популярности наскучившего минимализма. Если вы тоже не прочь вернуться в эпатажные 90-е, но пока не решились обновить гардероб, смело адаптируйте тренд для дизайна ногтей. Отличное настроение вам обеспечено!

Розовый закат

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Закатное солнце медленно тает в морских волнах, окрашивая небо в оранжевые и розовые оттенки... О чем это мы? Об этом симпатичном дизайне ногтей, отсылающим к воспоминаниям о беззаботных вечерах на побережье.

Радуга

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Каждый охотник желать знает, где сидит фазан. А каждая встречая девушка непременно захочет знать, где вам сделали этот любопытный дизайн. Сочетание модного «голого» маникюра и эклектичных, ярких полосок привнесет в будни красок. Мастеру определенно придется задействовать целых 10 оттенков, но результат того стоит, да и полосы – не самый сложный рисунок для проверенного специалиста с твердой рукой.

Мохито

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Кто-то решит, что вы – фанатка художников-абстракционистов, но вы то знаете, что дизайн ваших ноготков вдохновлен летним прохладительным коктейлем. Лаймовый, грушево-зеленый и белый цвета смешиваются в освежающем сочетании точек и вихрей, напоминая беззаботные посиделки в пляжном баре. Пускай это остается вашим маленьким секретом.

Блики бассейна

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Осторожно, с таким маникюром сложно сосредоточиться на серьезных делах. Солнечные блики в глубине бассейна и объемные капли – оригинальный вдохновляющий дизайн для отпуска как минимум от скучного однотонного покрытия.

Точки

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Цветные точки подружатся с любой классикой! Кажется, это удачный компромисс между чопорным строгим маникюром и ярким игривым дизайном, словно солнечные зайчики оставили отпечаток на ваших руках, ну или лучи софитов скользят по танцполу – смотря что вам ближе!