Модель Дева Кассель стала глобальным амбассадором бренда Dior

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель объявлена глобальным амбассадором бренда Dior. Об этом сообщает WWD.

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Дева Кассель позировала в розовом купальнике и палантине на волосах. Ей также сделали макияж с розовой помадой.

«Я всегда с огромным уважением относилась к дому Dior, а женственный и утонченный образ, который они передают, всегда вдохновлял меня. Первое, что приходит на ум, — это винтажная фотография Dior, которая особенно будоражила мое воображение, когда я была моложе. На ней был изображен женский силуэт с большой шляпой — элегантность и загадочность в одном образе», — рассказала модель.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. 19-летняя звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Сейчас она состоит в отношениях с Сола Нанни. Слухи о романе появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда.