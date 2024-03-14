Клава Кока вышла в свет в прозрачном корсете

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница посетила пресс-завтрак премии МУЗ-ТВ — 2024. При этом для мероприятия она выбрала прозрачный сиреневый корсет с прикрывающими грудь чашками и удлиненные широкие джинсы светло-голубого оттенка. Кроме того, звезда примерила остроносые серебристые туфли на каблуках и дополнила образ минималистичным колье, браслетом и серьгами.

Известно, что в рамках данного события были объявлены ведущие премии, среди которых также оказалась Кока.

В феврале Клава Кока показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов. Она отметила, что весит 57 килограммов.