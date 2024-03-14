Хейли Бибер снялась в неоновом бикини

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер показала поклонникам, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В кадре 27-летняя Хейли Бибер предстала в неоново-зеленом бикини и юбке на заниженной талии молочного оттенка. Модель держала в руке оранжевую панаму. Жена Джастина Бибера позировала с мокрыми волосами. Она отказалась от макияжа и поддержала тренд на естественную красоту.

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В сентябре 2018 года Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Она взяла фамилию супруга после свадьбы. В феврале появились слухи о разводе влюбленных. Недавно актер Стивен Болдуин обратился к поклонникам с просьбой помолиться за свою дочь, модель Хейли Бибер, и ее супруга, певца Джастина Бибера.

«Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку и вознесите небольшую молитву, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу», — написал Стивен Болдуин в социальных сетях.

После этого Хейли Бибер высказалась о поклонниках, которые поддерживают сплетни о проблемах в ее браке с певцом.