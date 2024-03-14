Мода на «желе» и леденцы в косметике, очках, сумках и обуви: привет, 90-е!

Давайте дружно станем ненадолго сентиментальными. Согласитесь, сложно не прослезиться, вспоминая прозрачные сандалии детства. Да, они были ужасно неудобными, в них моментально запотевали ноги, эта обувь легко пачкалась, — но все равно эти шлепки и лодочки были такими милыми.

«Видимо, на эти чувства и рассчитывают дизайнеры и производители, которые вернули в этом году моду на желе и леденцы. Здравствуй, прозрачная и полупрозрачная летняя обувь соблазнительных оттенков. Привет, сумки-желе, которые не скрывают ничего из того, что в них лежит!», — предлагает нам порадоваться вместе с ним стилист Андрей Медведев.

Желе-косметика

А ведь из пластика жизнерадостных цветов выпускают и очки, и косметику — у последней еще и текстура максимально приближена к мягким тягучим сладостям и конфетам! Кстати, новые коллекции помад, тинтов и теней этого года те же азиаты раскупают в ноль еще на этапе предзаказа, так что большинство трендовых желе-бьюти-средств не успевают даже добраться до прилавков, их отправляют нетерпеливым модницам сразу с конвейера.

Этот термин, а также его прозрачная, клейкая текстура нашли свое применение и в сфере уходовой косметики. Мы не только умываемся «желейными» очищающими средствами, но и наносим «желейные» бальзамы и кремы, чтобы лицо стало гладким, чуть блестящим и нахально-юным в этой глянцевой безмятежности.

Откуда взялся стиль «желе»

«Это побочный (и вначале — совершенно недолюбленный) продукт дизайнерского движения 1970-х годов 'пластиковая фантастика», вдохновленный традиционными французскими рыбацкими сандалиями. К 90-м годам стиль jelly-anything вошел в моду и стал одним из основных моментов формирования характера тогдашних модников (благодаря мозолям и натертым ногам)«, — напоминает Андрей.

Новые модели куда удобнее и красивее своих предшественников

Впрочем, стоит признать, что современные модели, в отличие от желейной обуви нашего детства, куда более удобны, они податливее и размягчаются со временем. Спасибо прогрессу и изобретению новых дышащих материалов из ПВХ. Их производят без ущерба для окружающей среды, что очень важно для любителей экологии и веганов.

"Да и дизайн поменялся. Если 30—40 лет назад это часто были рюшечки-цветочки и прочие вензеля, то есть туфли из желе просто имитировали по форме и смыслу кожаную обувь, то сейчас подчеркивается футуристичность, пластиковость, инопланетность, если угодно», — объясняет Андрей.

С чем носить сандалии-желе