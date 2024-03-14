Найден способ выбрать пальто по типу фигуры

Стилистка Ольга Агапитова раскрыла россиянкам способ выбрать пальто по типу фигуры. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

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Так, обладательницам силуэта «песочные часы» эксперт посоветовала приобретать пальто-халаты и пальто-тренчи. В то же время девушкам с типом фигуры «перевернутый треугольник» подойдут подчеркивающие стройные ноги пальто-пиджаки и пальто с прямым или слегка зауженным силуэтом.

При этом силуэт «треугольник», или «груша», украсят фасоны с широкими плечами и изделия в пол. Кроме того, специалистка выделила тип фигуры «прямоугольник», которому, по ее словам, подойдет любая модель указанной верхней одежды.