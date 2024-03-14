Модель Джулию Фокс раскритиковали за целлюлит на ногах

Бывшая девушка Канье Уэста, актриса и блогерша Джулия Фокс вышла на публику в Лос-Анджелесе. с голыми ногами. Об этом сообщает Daily Mail.

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34-летняя Джулия Фокс появилась на публике в черной мини-юбке, голубой водолазке, гольфах, розовых балетках и сумки из кожи. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Однако внимание поклонников привлекли ноги модели. По их мнению, у нее сильный целлюлит, который делает ноги похожими на сосиски.

«Сырые сосиски в пищевой пленке», «Целлюлит и нелепый вид», «Какие ужасные ноги», — написали они в комментариях к статье.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022-м она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Знаменитости вместе позировали на Неделе моды в Париже. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, музыкант — в Лос-Анджелесе.