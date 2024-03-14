Какие процедуры для лица лучше подходят для весеннего ухода

Наступила весна, пусть пока и робкая, и негромкая, а значит, сейчас самое время оценить свои средства по уходу за кожей и перейти на весеннюю бьюти-рутину.

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«В холодные зимние месяцы кожа становится более сухой, недостаточно увлажненной и грубой по текстуре, отчасти из-за того, что низкие температуры и центральное отопление лишают ее естественных липидов и влаги. Весна приносит более теплую погоду, возможно, повышенную влажность, длинные дни и солнечный свет, так что и уход должен стать другим», — объясняет косметолог Ирина Головина.

Перейдите на более легкие формулы и текстуры

В теплое время года в коже вырабатывается больше естественных липидов, которые помогают ей сохранять влагу, поэтому потребность в более насыщенных средствах снижается.

«Весенним вариантом бьюти-рутины может стать выбор в пользу более мягких или легких очищающих средств, сывороток и увлажняющих кремов — например, гелеобразных. Легкие текстуры ощущаются на коже более комфортно», — говорит Ирина.

Продолжайте отшелушивание

Возможно, после зимы ваша кожа стала суше и грубее, поэтому глубокое отшелушивание в начале весны поможет удалить поверхностный слой старых клеток, чтобы лицо приобрело свежий сияющий цвет.

«Вы можете пойти в салон или спа-центр и побаловать себя профессиональным органическим пилингом, который глубоко отшелушит и обновит эпидермис, а можете использовать отшелушивающие маски и пилинги в домашних условиях», — уверяет Ирина.

Не забывайте использовать солнцезащитные средства после эксфолиантов, чтобы убедиться, что ваша кожа надежно защищена от ультрафиолетового излучения.

Готовьтесь к высыпаниям и воспалениям

Мы часто замечаем, что со сменой сезона меняется и состояние нашей кожи. Когда мы переходим от зимы к весне, эти изменения могут включать более частые воспаления и раздражения.

По словам косметолога, «по мере потепления кожа начинает вырабатывать больше липидов (по сути, масла) и потеть, что может привести к появлению новых высыпаний. Еще одной причиной появления высыпаний может стать добавление химических средств с SPF в нашу весеннюю бьюти-рутину. Они часто создают на коже пленку, задерживающую тепло, пот и жир и закупоривающую поры».

Убедитесь, что вы включили в ежедневный ритуал очищение дважды в день и мягкое отшелушивание 2—3 раза в неделю. 1—2 раза в неделю можно делать маску для лица, и обязательно используйте минеральные SPF-продукты с диоксидом титана и оксида вместо химических санскринов.

Пересмотрите декоративную косметику

Как и в случае с весенним уходом за кожей, вы можете обратить внимание на тональные средства на водной основе и минеральные пудры, которые также могут содержать защиту SPF. Посмотрите на сроки годности вашей косметики и проверьте, не просрочена ли какая-нибудь из них, если да, то выбросьте ее, ведь косметика может стать идеальным местом для бактерий.

Еще один отличный совет для весенней кожи — хорошенько вымойте все кисти для макияжа, хотя это должно происходить регулярно, хорошая весенняя уборка никогда никому не повредит!