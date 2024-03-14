Россиянкам назвали модные стрижки для длинных волос в 2024 году

Бренд-стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам модные стрижки для длинных волос в 2024 году. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

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По словам эксперта, в текущем году стали актуальными такие прически, как каскад, удлиненное каре и шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах, — прим. «Ленты.ру»).

В то же время специалистка внесла в список стрижку лисий хвост, которая получила свое название за схожесть формы концов волос с хвостом указанного зверя. Кроме того, популярной оказалась рапсодия.