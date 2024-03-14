Популярная российская блогерша вышла в свет в наряде с разрезом до трусов

Популярная российская блогерша и модель Мария Миногарова вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя инфлюэнсерша посетила вечеринку по случаю Масленичной недели в отеле «Метрополь». Для мероприятия звезда выбрала белый корсет без бретелей с глубоким декольте и длинную юбку макси с разрезом до трусов. При этом она надела черные замшевые ботфорты на высоком каблуке.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серьгу в виде креста и колье. Кроме того, Миногаровой сделали укладку с крупными локонами и макияж с акцентом на губы.

В декабре 2023 года Мария Миногарова опровергла свое присутствие на голой вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, которую та устроила в московском ночном клубе. В доказательство своих слов блогерша поделилась публикацией Telegram-канала о светской жизни «Антиглянец», в котором рассказывается о ее визите на мероприятие Мухиной.