Dior представляет лоферы Dior Buffa

Dior представляет лоферы Dior Buffalo, которые дополнят коллекцию Dior Лето 2024. Модели разработанные Ким Джонс, – сочетают в себе дух моды и наследие дома Dior.

© pxhere

Эти лоферы сшиты на толстой подошве, и вдохновлены движением Buffalo Рэя Петри, они прекрасно справятся с туманной погодой Лондона и с прохладными парижскими днями.

Дизайн лоферов отражает творческую страсть дома Dior, и эти исключительные модели представляются в версиях, более смелых, чем когда-либо: они украшены твидом, инкрустированы эмблематической графикой Сannage, есть модели с драгоценными вышитыми кабошонами и стеганой кожей, а отдельные изделия украшены буквами « D, I, O, R ». Подпись «Dior» на задней части – дань истории дома, в этих объектах желания модников – соединяются практичность и изысканность.