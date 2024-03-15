Ангел Victoria's Secret снялась в облегающем платье и поясе из «мятого металла»

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио стала гостьей ланча Oliver Peoples. Снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя «ангел» Victoria's Secret позировала перед камерами в облегающем черном платье с разрезом до середины бедра. Образ дополнили серьги, туфли-лодочки и широкий пояс из «мятого металла». Волосы ей распустили и сделали макияж с коричневыми тенями.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».

Супермодель была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у бывших возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.