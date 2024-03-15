Стало известно, что избавит от прыщей на груди

Блогерша и создательница бренда по уходу за телом Kaianaturals Мэри Футер назвала способ, который избавит от прыщей на груди. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По ее словам, чаще всего проблема возникает в весенне-летний сезон, когда повышается температура воздуха и начинается активное потоотделение у организма. Из-за большого количества пота возникает закупоривание пор в области груди. Для того, чтобы минимизировать воспаления, необходимо отказаться от их выдавливания и изменить уход в душе. Она рекомендует использовать мыло с салициловой кислотой и масло чайного дерева. Кроме того, подойдет специальный порошок с пудрой в стике, которым можно легко обработать всю грудь.

На днях «Газета.Ru» писала, что каждый пятый россиянин против врачей-блогеров и лечения в интернете. Согласно исследованию, подписчики медицинских блогов с большей вероятностью обратятся к врачу, которого они читают в социальных сетях, так как формируется высокое доверие. Однако большинство россиян отметили, что они равнодушны к наличию активности в блоге врача, к которому они планируют обратиться.