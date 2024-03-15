Как москвички готовятся к первому свиданию

На днях дейтинг-сервис Mamba совместно с российским брендом нижнего белья Fluflace eco провели опрос среди жительниц Москвы и Московской области и выяснили, как девушки готовятся к первому свиданию и сколько денег готовы на это потратить. Результаты удивили представителей обоих полов. Представления женщин и мужчин о том, как нужно выглядеть на первом свидании, сильно разнятся. Например, многие женщины уделяют большое внимание сексуальному образу. Мужчины в свою очередь не обращают на это почти никакого внимания. «Мослента» поговорила с москвичами и москвичками, чтобы проверить, правы ли исследователи, и кто волнуется перед первой встречей больше.

© Мослента

Про выводы исследователей о девушках

Первое свидание — важное событие. Готовятся к нему абсолютно все, но все это делают по-разному. Для кого-то запланированная встреча может стать катализатором к покупке новой одежды, походу в спортзал или даже изменению прически.

Согласно опросу, почти каждая вторая девушка надевает на свидание «парадное» нижнее белье, а еще 15 процентов предпочитают ходить на встречи в полностью новой одежде. На подготовку к свиданию — покупку нового платья, поход в салон красоты и так далее — около 35 процентов москвичек готовы потратить пять тысяч рублей. В свою очередь, 13 процентов опрошенных готовы расстаться с более внушительной суммой — 15 тысяч рублей.

Если верить данным, то свыше половины женщин, проживающих в столице, готовы пожертвовать своим здоровьем и одеться не по погоде, чтобы произвести впечатление на нового знакомого. В мороз надеть легкую куртку, отказаться от зонта в дождь или надеть сапоги на каблуке в гололед. Некоторые готовы надеть короткую юбку или чересчур облегающую одежду зимой, чтобы выглядеть более привлекательно. При этом более 80 опрошенных мужчин заявили, что не считают это необходимым.

© Фото: Rene Ranisch / Unsplash

Мужчины также отметили, что, несмотря на превосходный внешний вид, стильную одежду и красивый макияж, им гораздо важнее поведение спутницы и ее чувство юмора. Некоторых отталкивает излишняя эмоциональность, а кто-то уверен, что знание этикета важнее внешней сексуальности.

Про ориентацию на место и бокальчик для уверенности

Дарина, 26 лет

Я точно не та женщина, которая надевает на свидание парадное белье. Однако я всегда делаю эпиляцию.

По поводу одежды могу сказать, что я всегда ориентируюсь на место, куда меня пригласил молодой человек. Если это ресторан, то я скорее всего выберу что-то более классическое и элегантное.

«Если мужчина может обеспечить женщине тыл, пусть этим и занимается». Семейный психолог — о женском счастье в мегаполисе

На новую одежду я вряд ли буду тратиться, у меня довольно большой гардероб. Но я допускаю покупку новых аксессуаров. Большое внимание я бы уделила макияжу. Ну и, наверное, выпила бы бокальчик перед выходом, чтобы чувствовать себя увереннее.

Про выбор в сторону натурального

Ульяна, 25 лет

Мне очень важно хорошо выглядеть на свидании. Обычно перед долгожданной встречей с мужчиной я долго продумываю свой образ: одежда, аксессуары, обувь. Все должно быть идеально!

Новое вряд ли стала бы покупать, скорее выберу из имеющегося. Макияж и укладку сделаю более натуральными, мне кажется, мужчинам это нравится.

Мужчины, 100 процентов, смотрят на то, насколько ты ухожена. Скорее всего, если я приду на свидание с легким повседневным макияжем, это вообще никто не заметит. Но если мой макияж будет очень ярким и креативным, то это точно смутит парня. И, судя по комплиментам, которые мне говорят на свиданиях, мужчинам важно, как ты пахнешь

На первое свидание я всегда надеваю красивое нижнее белье. Но не для того чтобы покорить мужчину в постели, а чтобы чувствовать себя уверенно.

Если на улице минус 30, то я не пойду в пуховике. Скорее выберу легкую курточку и накину шарф. Не вся зимняя верхняя одежда хорошо смотрится с платьями, брюками и каблуками. Так что, да, иногда приходится жертвовать здоровьем.

© Фото: Andriyko Podilnyk / Unsplash

Про сочные губы

Василиса, 22 года

Я не готова тратить деньги на подготовку к свиданию. Одежды у меня достаточно, максимум — схожу на маникюр.

Для меня очень важно вкусно пахнуть, красиво накраситься и уложить волосы. Самое главное — сочно накрашенные губы. Мужчины постоянно мне делают комплименты по этому поводу.

Но мне кажется, что большинству мужчин наплевать на макияж. Им главное, чтобы ты в целом выглядела опрятно.

Я знаю, что многим очень нравятся каблуки: сапоги, босоножки, туфли. При этом еще меняется твоя походка, больше задействованы бедра, что никогда не остается без внимания.

Еще мне кажется, что многие мужчины ценят твое умение подать себя и классно пошутить

На первом свидании, конечно, приходится жертвовать здоровьем. Ни одна девушка не наденет шарф и шапку после того, как час укладывала волосы. Да, тебе скорее всего продует шею, но зато ты будешь выглядеть на все сто.

Про выводы исследователей о мужчинах

Согласно данным опроса, большинству мужчин (52 процента) важно, чтобы девушка выглядела опрятно. А 22 процента опрошенных добавили, что одежда девушки должна соответствовать месту встречи.

Также четыре процента отметили, что им важно, чтобы образ девушки соответствовал модным трендам.

«Бот назначал девушкам свидания и забывал сказать об этом мне». Как москвич с помощью нейросети искал любовь и нашел ее

И 93 процента опрошенных шокировали тем, что им неважно, насколько сексуально выглядит девушка на первом свидании.

Для большинства мужчин большое значение имеет нижнее белье девушки. Однако почти 30 процентов мужчин отметили, что обращают на это внимание в самом начале отношений. На первом месте по привлекательности молодые люди ставят черное нижнее белье, после идет красное и белое.

К слову, в ходе опроса выяснилось, что большинство мужчин готовы тратиться на белье в качестве подарка. Так, 27 процентов опрошенных заявили, что готовы потратить шесть тысяч рублей на комплект, 25 процентов — десять тысяч рублей, 5 процентов — 15 тысяч рублей, а 2 процента — более 15 тысяч рублей.

© Фото: Unsplash

Про трендовую обувь и вульгарный бисер

Владислав, 25 лет

Для меня важно, чтобы девушка выглядела ухоженно. В первую очередь смотрю на волосы, они не должны быть растрепанными. Макияж должен быть сдержанным, без кричащих элементов.

Девушка должна быть стильно одета, меня особенно привлекает трендовая обувь. Маникюр должен быть аккуратным. Цвет неважен, просто не хотелось бы видеть ободранный лак.

Даже если девушка выглядит идеально, в ее поведении могут быть отталкивающие моменты, которые, несмотря на всю внешнюю красоту, могут заставить прекратить общение. Например, мне не нравятся чересчур эмоциональные девушки. И еще мне не нравится, когда девушка не способна соблюдать элементарный этикет, находясь в заведении.

«Влюбиться можно только в реальности». Психолог — об отношениях в мегаполисе, рынке знакомств и важности одиночества

Еще важно, чтобы девушка могла поддержать разговор. Я был на свиданиях с особами, которые односложно отвечали на мои вопросы, и сами никак не старались поддержать беседу. Это ужасно! Возможно, это происходит из-за стеснения либо из-за недостатка знаний.

Если дело доходит до того, что я вижу нижнее белье девушки, то я хотел бы видеть на ней что-то кружевное и черное. Главное, чтобы не было блесток и бисера. Это вульгарно и безвкусно.

Про важность макияжа

Даниил, 25 лет

Одежда девушки должна быть чистой, выглаженной, и еще она должна подходить под стилистику заведения, в которое мы пришли. Если девушка будет одета сексуально — здорово, скорее всего мне это понравится. Точно не оттолкнет. Но это далеко не обязательно. На маникюр я внимание особо не обращаю.

© Фото: Pexels

Самое важное для меня — макияж. Если его слишком много, это выглядит, будто девушка ненастоящая, нарисованная. Когда макияжа слишком мало, создается впечатление, что девушка вообще не готовилась к свиданию и не хочет понравиться парню.

Еще один важный пункт — нижнее белье. Оно должно быть кружевным и обязательно черного цвета.

Но если девушка на первом свидании ведет себя сухо и не показывает свою заинтересованность в общении, то даже идеальный внешний вид не заставит меня продолжить с ней общение.

Про английское воспитание

Егор, 30 лет

В первую встречу я оцениваю буквально все. Но я не придираюсь, главное, чтобы девушка выглядела аккуратно и не было каких-то «чересчур-моментов» в ее образе. Маникюр, макияж — мне на это наплевать. Но разукрашиваться до ужаса не нужно. Я все-таки хочу видеть настоящее лицо, а не маску.

Сексуальная одежда — тоже не то, что меня привлекает. Я нахожу сексуальными многие вещи, но далеко не одежду. Если девушка смешная, интересная, открытая, то пусть приходит хоть в заляпанной толстовке

Так как я вырос в Англии, я не привык обращать внимание на такие мелочи, как маникюр. Англичанки вообще выглядят очень сдержанно и ухаживают за собой гораздо меньше, чем русские девушки. Я привык к полному отсутствию маникюра.

На нижнее белье не обращаю внимание, мне скорее важно то, что под ним. Но мне всегда было приятно самому дарить девушкам нижнее белье.

Если девушка ведет себя не в соответствие с моими жизненными принципами, то мне вообще без разницы, как она выглядит. Если она для меня не интересна, не смешна, не образованна — мы попрощаемся. Особенно сильно меня отталкивают несмешные шутки. Тут уже не поможет ни новое платье, ни сексуальное нижнее белье.