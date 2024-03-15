Какие технологии по омоложению могут подчеркнуть реальный возраст

Очень часто встречается ситуация, когда пациент выполняет все рекомендации косметолога, идет на пластику, но почему-то моложе не выглядит. Напротив, некоторые манипуляции словно стараются подчеркнуть реальный возраст. С чем связано подобное? Почему желанная красота так и не приходит? На эти вопросы сайту «Старасти» ответила кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог Юлия Оконская.

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Если говорить о косметологических процедурах, то многое зависит в первую очередь от типа кожи. Если она не имеет мелких морщин, но склонна к растяжимости и плохо сокращается, то вряд ли стоит применять филлеры для контурной пластики. Они лишь растянут и утяжелят лицо, могут даже мигрировать в нижние отделы, вызывая отеки. В таком случае прибавки к возрасту не избежать.

«Нет, полностью отказываться в таком случае от филлеров необходимости нет. Но с их помощью лучше всего аккуратно заполнять углубляющиеся складки и заломы, а не пытаться достичь эффекта лифтинга. Он долго в любом случае не продержится. Альтернативой станут нити, которые не перегружают лицо и не утяжеляют его. В таком случае мягкие ткани равномерно перераспределяются — с нижних отделов в верхние».

Иногда уколы ботокса дают обратный эффект: брови опускаются и появляется асимметрия лица. Или же другой вариант, когда не трогают тяжелую нижнюю часть, а инъекции делают только в верхнюю.

Получается красивый лоб и открытый взгляд, а также опущенные уголки рта и намечающиеся брыли. В таком случае тоже сложно что-то говорить о возвращении молодости.

Так что если уж работать с уколами красоты, то не забывать о всех зонах лица. И, разумеется, найти грамотного косметолога, который быстро определит тип кожи и порекомендует подходящие для нее процедуры.

Не всем показан трэдлифтинг (нитевой лифтинг) . Если у пациента выраженная подкожно-жировая клетчатка, склонность к задержке жидкости, есть инсулинорезистентность и лишний вес, то установки нитей в боковые отделы и среднюю зону лица лучше избегать.

В итоге лицо приобретет форму шарика, а отеки станут постоянными спутниками человека на первые 3 месяца. Просто при таком методе передавливаются лимфатические и венозные сосуды, в результате чего нарушается прохождение жидкостей.

Конечно, много лет в таком случае нити не накинут, но в первое время выглядеть владелец такой кожи будет несколько смешно. Ведь сразу пропадает гармония.

Косметологи и хирурги всегда стремятся, чтобы лицо пациентки приобрело форму овала или перевернутого треугольника. Именно такой должна быть идеальная форма женского лица. Прямоугольник все-таки лучше смотрится у мужчин, а вот круг — исключительно в мультфильмах.

Хирургические манипуляции тоже могут приводить не к омоложению, а к подчеркиванию возраста. При этом врач может убрать избыток кожи, подтянув определенные зоны, но лицо все равно будет выглядеть на свое количество лет в паспорте.

Например, после верхней блефаропластики разные пациенты выглядят неодинаково. Это связано с определённой техникой операции, кожа верхнего века иссекается полумесяцем от внутреннего до наружного кантусав. Результат такой операции – «круглый» глаз. Сразу видна невооруженным глазом хирургическая манипуляция, что ни красоты, ни молодости, разумеется, не добавляет.

Есть еще одна проблема пластических хирургов — операции подтяжки лица у полных людей. Из-за выраженности подкожной клетчатки и, как следствие, послеоперационных отеков, может подтягиваться вниз нижнее веко, что может приводить к синдрому «круглого глаза». Под весом кожи растягиваются и послеоперационные рубцы.

Если не поработать с весом до операции, то сложно ждать от операции выраженного омолаживающего эффекта. Тем более, если после такой манипуляции пациент не желает перестроить свое питание.