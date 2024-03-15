Известная модель вышла в свет в прозрачном платье

Известная американская модель Крисси Тейген вышла в свет в прозрачном наряде и показала шрамы на теле после подтяжки груди. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя манекенщица пришла на вечеринку, организованную рэпером Jay-Z и певицей Бейонсе, в честь премии «Оскар». Для упомянутого случая она надела длинное прозрачное платье, сквозь которое просвечивалась ее грудь. При этом на фото видно, что на теле звезды присутствуют рубцы от перенесенной операции.

«Когда вспышка засвечивает твои шрамы от подтяжки груди. Вы все увеличиваете, чтобы рассмотреть!» — иронично написала она под постом.

В феврале 58-летняя модель Паулина Поризкова снялась топлес и показала шрамы на теле. Манекенщица предстала перед камерой в ванной, позируя в черных трусах и распахнутом розовом халате с обнаженной грудью.