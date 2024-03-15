Как создать оригинальный стиль одежды для своего мужчины

Основатель и креативный директор бренда мужской одежды GVALT Валентина Губченко о том, как составлять грамотные комбинации из одежды, обуви и аксессуаров, чтобы ваш мужчина выглядел стильно, модно и соответственно своему характеру.

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Популярные стили

Я выделяю четыре наиболее популярных стиля мужской одежды.

1. Классический

Идеально подходит деловым мужчинам. Как правило, это классический костюм и рубашка сдержанной цветовой гаммы и элегантного пошива, галстук и качественная обувь. Из аксессуаров подходят зажимы для галстука, булавки и запонки.

2. Casual

Подходит для мужчин любых возрастов. Уместен для прогулок, работы в офисе (если нет дресс-кода), встреч в кафе с друзьями. Основные признаки стиля — свобода в сочетании вещей, простота, удобство и универсальность. В одном комплекте можно сочетать зауженные джинсы, футболку, пиджак свободного кроя и кожаные кроссовки. Иногда образ дополняется стильным шарфом и сумкой.

3. Спортивный

Это свободная одежда, не сковывающая движений — для ценителей простоты и комфорта. Здесь могут присутствовать удобные вещи из трикотажа — свитшот, джоггеры, брюки с манжетами внизу и т.д. Из обуви — кроссовки, кеды на толстой подошве.

5. Винтажный

Это «ностальгический» стиль. В последнее время мужчины любят носить вещи, модные в прошлом веке. Такая одежда не только точно копирует лекала былых лет, но и передают дух того времени. Иными словами, винтаж — это новое прочтение старой моды, игра с формой и стилем.

Что подходит вашему мужчине

Как определить, какой образ подходит вашему мужчине, какие критерии надо учитывать?

Мужчины, особенно в России, не привыкли следить за тенденциями в моде, и считают это девичьим занятием. Любящая женщина прикладывает максимум сил и умений, чтобы подобрать своему спутнику идеальный гардероб — мы все хотим видеть рядом прекрасных стильных мужчин.

Вот несколько советов, чем руководствоваться в выборе.

1. Сфера деятельности

От этого будет зависеть, какие вещи в первую очередь нужны мужчине для работы. Если это официальные встречи в офисе, банке, государственных учреждениях, то наличие деловых костюмов, сорочек, джемперов и галстуков просто необходимо.

В этом образе ваш мужчина будет выглядеть превосходно и органично на любом бизнес-мероприятии. Или, к примеру, если он работает в офисе, то при отсутствии строгого дресс-кода, можно создать для него стиль смарт- или бизнес-кэжуал (сочетание уличных вещей с официальными). Сюда можно включить неформальный пиджак, льняные рубашки, поло, чиносы, джинсы, удобные туфли и т.д.

2. Хобби и интересы

От интересов и увлечений вашего мужчины зависит, какие предметы одежды ему необходимы. Например, для охоты и рыбалки — вейдерсы, камуфляжные куртка, костюм и жилет и т.д.

Для спорта — футболки и майки из хлопка или полиэстера, спортивные штаны из мягких и эластичных тканей — светлого или темного цвета, без излишних орнаментов и узоров.

Для игры на бильярде — классические темные брюки, светлая рубашка, жилет, галстук-бабочка и туфли.

3. Особенности телосложения

Благодаря грамотно подобранной одежде, ваш мужчина с любыми особенностями фигуры может стать визуально эффектным и стильным.

Вот несколько примеров:

Мужчинам невысокого роста подходят рубашки, джемперы, пиджаки и классическое пальто прямого кроя, а также визуально удлиняющие фигуру брюки. Не стоит выбирать длинные пальто и плащи. Эффектный стиль создает одежда средней длины, короткие куртки на молнии и т.д.

Мужчинам высокого роста лучше не носить укороченные пиджаки. Зато укороченные брюки, наоборот, подойдут как нельзя лучше. Походят принты, которые зрительно «разделяют» тело на части: горизонтальные полоски, геометрические рисунки. С этой же целью можно носить непарные костюмы: брюки из одной ткани, пиджак из другой.

Мужчинам крупной комплекции можно скрыть лишние округлости фигуры вещами свободного кроя, визуально удлиняющими силуэт. А вот от зауженных брюк, облегающих рубашек и джемперов с горизонтальным принтом следует отказаться. Что касается цвета, то лучше подбирать луки темных тонов.

Стройным мужчинам нужно носить вещи, подчеркивающие фигуру. Прекрасно подойдут облегающие фасоны: футболки и джинсы, короткие рубашки, зауженные брюки, куртки типа блузона, куртки из денима. Допустимы броские и пестрые принты.

Базовый мужской гардероб

Базовый гардероб — это основа образа мужчины, который можно дополнять различными акцентными предметами.

Обязательные и незаменимые варианты:

футболки в трёх-четырёх базовых цветах;

рубашки белого и еще каких-то нейтральных цветов;

джемпер с V-образным вырезом, который можно сочетать с рубашкой;

классические брюки и джинсы темных тонов;

брюки чинос в классической расцветке для повседневного образа;

несколько пиджаков для работы;

смокинг или нарядный черный пиджак для торжественных случаев;

пальто классического кроя однобортное или двубортное;

классические туфли коричневого и чёрного цвета;

белые городские кеды или кроссовки для пробежек.

Стильные луки для вашего мужчины

Как составлять грамотные комбинации из одежды, обуви и аксессуаров, чтобы ваш мужчина выглядел стильно и гармонично?

Всегда лучше миксовать различные стили. Начать можно с простого — добавить к базе ярких акцентов. Например, к белой футболке и темно-синим штанам — пиджак с необычным принтом или яркой отстрочкой.

Потом постепенно усложнять задачу, пробовать сочетать противоположные цветовые палитры. Например, красный и синий. Также «играйте» с различными фактурами тканей в одном луке.

Пробуйте добавлять аксессуары:

головные уборы;

шарфы;

галстуки;

бабочки и т.д.

В целом, идеальный стиль одежды для мужчины — это правильно подобранный размер, нейтральная цветовая палитра. Ремень, сумка и обувь должны быть близки по тону основной одежде, рубашка немного светлее пиджака, носки в тон брюкам. Манжета рубашки должна выглядывать из-под рукава пиджака, галстук — достигать пряжки ремня и быть всегда темнее рубашки.

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Изделия из кожи — они придают стилю элегантность и статусность. Ботинки-казаки — придают образу мужественность и брутальность. К тому же такая обувь универсальна — сочетается как с деловым костюмом, так и с джинсами. Всё зависит от конкретной модели обуви казаки. Шарфы добавляют яркий акцент повседневному образу. Из материалов: кашемир, шерсть, шелк, или сочетание двух тканей. Стиль винтаж. Мода отдельных периодов времени дает простор фантазии для разработки современных образов. Но нужно иметь безупречный вкус, чтобы сочетать вещи в стиле ретро. Пиджаки и рубашки из легких, полупрозрачных материалов.

Одежда — это часть имиджа и внешнее проявление сущности человека. Подобранные луки должны быть близкими по духу и темпераменту мужчины. И, безусловно, учитывать его личные предпочтения: комфортно ему в яркой, лёгкой и самобытной одежде, или, наоборот, в однотонных и застегнутых на все пуговицы вещах. От стиля одежды зависит первое впечатление, а значит, и успешность вашего мужчины.