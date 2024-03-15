Что модно носить весной 2024 года

Прощайте, чёрные пуховики и обувь в соли и грязи! Если вы порядком утомились от «серого» гардероба, холода и воющего ветра, то — ура, ура — новый сезон уже на подходе, а вместе с ним и много ярких новинок с весенних подиумов. Ностальгия была во главе угла модных тенденций прошлого года — от возрождения моды начала 2010-х до так называемой тихой роскоши, которая вернула минимализм в стиле 90-х. Эксперты говорят, что тенденции этого года, такие как дискотечный декаданс блёсток и возвращение школьных атрибутов, таких как банты и поло, следуют той же траектории, но на этот раз с чуть большей игривостью.

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Итак, что мы будем носить в этом году? Тёмно-бордовый, ярко-синий, аксессуары с бантами, бахрома, леопардовый принт и блёстки — лишь часть ультрамодных тенденций этой весны. А ниже мы собрали для вас ещё больше модных вещей, которые нужно купить прямо сейчас!

Модная бахрома

Бахрома — «штука» совершенно не новая. В этом году она переживает своё перерождение! На подиумах бахрома была у каждого второго модного Дома: в Prada этот материал выступал почти как прозрачный слой поверх коротких шорт; в Jil Sander она приобрела вид перьев; в Gucci она добавила немного блеска бордовой юбке. Так что да, официально пришло время достать ваши вещи с бахромой с дальних ящиков — а то и вовсе прикупить новых.

Насыщенный бордовый

После того, как прошлой осенью и зимой красный цвет оказался в центре внимания, наши любимые весенние коллекции стали немного темнее. Называете ли вы его бордовым, бургундским или цветом бычьей крови, этот цвет — более «капризный» родственник красного — появлялся на слишком многих показах, а это значит, что самое время включить его в свой гардероб. В то время как Gucci или Valentino показали, что бордовый цвет отлично смотрится в одежде в тон, вы можете начать с малого — с бордового кардигана, дизайнерской сумки или пары лоферов.

Романтика

Дизайнеры так же увлеклись бантиками, розочками, оборками и кружевами. Сейчас гораздо проще, чем когда-либо, одеваться так, словно вы только что вышли с балетной тренировки — спасибо таким брендам как Simone Rocha, Carolina Herrera и Moschino. Дополните своё любимое романтическое платье или юбку с воланами цветочным колье и бантом для волос.

Спорт

Одна из наших любимых модных тенденций 2024 года — возвращение эстетики опрятного стиля. Этот тренд напрямую связан с чередой гиперпопулярных показов Miu Miu, начавшихся несколько лет назад с плиссированной юбки микро-мини и завершившихся весенней коллекцией в стиле «Сплетницы». Другие дизайнеры тоже не отстают и обновили классику для подготовительной школы: рубашки поло, спортивные куртки и рубашки на пуговицах — только всё с новым подходом.

Дать ремня

Проведя около десяти лет в модном «заточении», в этом сезоне ремни, словно Феникс, возродились из пепла благодаря очень многим дизайнерам — от Ferragamo до Tom Ford. Показы так и пестрили изысканными образами, в которых был добавлен этот простой аксессуар. Так что смело добавляйте ремень к платью или паре широких джинс.

Животное чувство

Анималистические принты снова в моде — под стать стилю «жены мафиози», про который многие блогеры писали ещё этой зимой. Леопардовый принт в настоящее время в тренде у представителей уличного стиля, и его популярность будет только расти. Если вы готовы пойти немного дальше в своём стиле сафари, то смело ищите тигровый принт, принты жирафа или даже павлина! Проще всего использовать анималистические узоры на аксессуарах, например, как на сандалиях Jason Wu со змеиным принтом, но не бойтесь примерять их и на такие вещи, как юбки, платья и брюки.

Небесный голубой

Благодаря таким люксовым брендам как Bottega Veneta и Stud голубые небеса теперь не только над головой, но и в этом ультрамодном цвете в одежде. Этот оттенок легко сочетать с разными нарядами этой весной: будь то монохромный образ в лазурном платье и туфлях в тон или ярко-синий в виде сумочки.

В стиле диско

В этом сезоне на подиумах блестело огромное количество одежды. Так что смело отдавайте предпочтение пайеткам, стразам и металлизированной ткани — или возьмите на заметку стиль Gucci и 16Arlington и сочетайте самые эффектные вещи с простыми джинсами, кожаными брюками или свитерами.

Босоножки с открытым носком

Безусловно босоножки являются частью любого весеннего гардероба, но в этом сезоне на подиумах было представлено ошеломляющее количество моделей с открытым носком. От классических лодочек до босоножек на ремешках — обязательно следите за своим педикюром!

Классическая база

Сдержанность, тихая роскошь и минимализм — в тренде джинсы с завышенной талией, футболки с длинными рукавами, классические формы рубашек, платьев и брюк.