Любовь знаменитостей к мокрым нарядам объяснили
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила любовь знаменитостей к мокрым нарядам. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.
По словам специалиста, в последнее время данные образы чаще всего используются звездными женщинами для демонстрации «внутренней богини». В подобных платьях выходили в свет супермодель Белла Хадид, телезвезда Ким Кардашьян, актриса Зендея и певица Шакира.
«Это очень эксклюзивный и, предположительно, дорогой образ, который выражает богатство и статус», — пояснила она.
Джеймс рассказала, что мокрые наряды появились во времена английской писательницы Джейн Остин. Тогда женщины ходили на балы в мокрых платьях из муслина. Они хотели, чтобы ткань облегала изгибы их талии, привлекая тем самым мужчин.
«Это было эффектно и соответствовало правилам этикета того времени», — отметила собеседница издания.
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