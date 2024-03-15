Стилист назвала самые модные цвета в одежде в 2024 году

В этом году, помимо персикового, в моде будет одежда нежно-голубого, лавандового и некоторых других цветов. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

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"Сегодня мне кажется наиболее популярным нежно-голубой. Это действительно очень красивый оттенок, который легко интегрируется как в весенне-летние образы, так и заменяет классический белый цвет", – отметила эксперт.

Также в тренде лавандовый цвет. Он может быть как базой для всего образа, так и выступать в качестве акцента. "То есть мы можем смело надеть костюм в лавандовом оттенке. И это будет смотреться свежо, по весенне-летнему. Либо просто подобрать лавандовую сумку, шарф или сапоги", – пояснила Скороходова.

Кроме того, актуальны зеленые оттенки. Специалист, в частности, выделила травянистый и фисташковый, поскольку одежду таких цветов можно носить на ежедневной основе.

Еще один модный в этом году оттенок – мед с молоком. Разбавленный желтый очень красиво интегрируется в многослойные повседневные образы с лаконичными белыми кроссовками, какой-то бейсболкой и сумкой классического формата. С помощью такого оттенка можно построить различную композицию, начиная с монохромных костюмов и заканчивая футболкой.

На первых порах можно попробовать использовать разбавленный желтый в формате акцентной детали.

"Это могут быть те же самые желтые колготки. В сочетании с какими-то более спокойными оттенками они создадут красивый альянс и помогут примерить на себя данный цвет", – говорит Скороходова.

Также рекомендуется присмотреться к коричневому цвету, который сегодня является хорошей альтернативой черному.

"Коричневый помогает не выглядеть слишком сурово даже в формальных, достаточно строгих образах. Зачастую именно этот навык стилизации необходим при каких-то переговорах. Также коричневый хорошо помогает жгучим брюнеткам, которых черный цвет делает похожими на представителя готического направления", – комментирует специалист.

Вишневый и бордо тоже будут актуальны в этом году. Можно создать образ, который целиком состоит из одного из этих цветов, или сочетать их с кожей, которая сегодня на пике популярности.