Как избавиться от возрастной пигментации

Возрастная пигментация — распространённое явление. Почему оно возникает и как с ним бороться, рассказала в интервью «АиФ» врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

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Пятна на коже выдают возраст, поскольку обычно пигментация начинает проявляться после 50 лет. Этот дефект может создавать впечатление неухоженности.

Ответственным за возрастные изменения у человека является фермент тирозиназа, который контролирует синтез меланина и других пигментов. Его генетическая активность определяет склонность к появлению пятен.

Профилактика включает использование кремов с высоким уровнем SPF-фильтра (не менее 50) перед выходом на улицу. Это помогает предотвратить развитие пигментации и защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Причины возникновения пятен могут быть разными: избыток УФ-лучей, неправильный уход за кожей, воспаления на коже и приём определённых препаратов. Люди с первым и вторым типом кожи наиболее подвержены риску.

Сами по себе пигментные пятна обычно не представляют угрозы и практически никогда не перерождаются в раковые опухоли. Однако нужно внимательно следить за ними в повседневном уходе. Если пятна внезапно темнеют, начинают кровить или происходит какое-то другое изменение, лучше обратиться за консультацией к специалисту.

Пигментацию необходимо защищать от воздействия солнечных лучей. Не рекомендуется также давить на пятна или пытаться удалить их.

К методам борьбы с пигментацией относят кремы с блокаторами тирозиназы. Выбор оптимального варианта лучше обсудить с врачом. Эффективны также некоторые виды кислот, витамин С и арбутин. Среди косметологических процедур хорошие результаты показывает плазмолифтинг и фотоомоложение. Последнее можно использовать даже для людей в возрасте, при этом эффект заметен. После процедур важно продолжать предохранять кожу от вредного воздействия ультрафиолета с помощью солнцезащитных средств.