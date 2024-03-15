58-летняя Синди Кроуфорд вышла на публику без макияжа

Американская супермодель Синди Кроуфорд попала в объективы папарацци в естественном виде без косметики. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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58-летнюю манекенщицу заметили на улице Малибу, когда та встречалась на обеде со своей подругой. Знаменитость была одета в прямые голубые джинсы, белую футболку с надписью и оливковый пиджак поверх нее. Помимо этого, звезда примерила белые кроссовки бренда Adidas.

В качестве аксессуаров Кроуфорд выбрала солнцезащитные очки и кольцо. Кроме того, она распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральный внешний вид.

В феврале Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала. Манекенщица предстала перед камерой фотографа Грега Свейлса в прозрачном наряде с пышной юбкой бренда Tory Burch.