Продуктолог: зимние куртки важно стирать в конце сезона

Зимние пуховики важно очистить от пятен в конце сезона, чтобы они прослужили как можно дольше. Об этом Life рассказала руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

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По ее словам, некоторые загрязнения будет тяжелее вывести после того, как вещь провела несколько месяцев в шкафу.

«Первый и самый важный шаг — проверить на этикетке, можно ли стирать вещь или подходит только химическая чистка. Если вы вдруг срезали этикетку, посмотрите в интернете похожие куртки», — отметила она.

Перед самостоятельной стиркой стоит обработать пятна жидким пятновыводителем с энзимами, а через 15 минут — потереть место губкой. После этих процедур можно будет загрузить куртку в стиральную машину. При этом важно следовать рекомендациям, размещенным на бирке, а также пользоваться жидкими средствами для стирки.

«Вопреки популярному совету, при стирке пуховиков мячики в барабан лучше не добавлять: пух они разбивают не очень, зато могут повредить ткань снаружи. Вместо этого после сушки равномерно распределите пух по изделию руками», — добавила Рыжкова.

Сушить куртку важно в расстегнутом виде и в горизонтальном положении. При сушке в машинке стоит использовать режим, указанный на этикетке, заключила специалист.