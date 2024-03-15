Кайли Дженнер повторила свой культовый макияж из 2017-го — поклонники в восторге

На днях Кайли Дженнер поймала волну ностальгии и с головой решила погрузиться в прошлое. И если обычно девушки просто скроллят фотогалерею в запрещенной соцсети, окунаясь в приятные воспоминания, представительница самого популярного голливудского семейства поступила иначе. Спустя семь лет Кайли повторила свой культовый макияж, который тогда пытались сделать представительницы прекрасного пола буквально по всему миру. Вернула свой 2017-й, получается.

© Соцсети

В TikTok младшая из Кардашьян-Дженнер опубликовала видео, на котором наносит на себя тонну мейкапа в лучших традициях того времени: плотный тон, контуринг и самое главное — густые, идеально нарисованные брови. Их публика особенно оценила.

© Соцсети

Сама Кайли во время макияжа призналась, что эти брови вызывают у нее «определенные чувства» (видимо, тоску по ушедшей эпохе, когда куда больше ценилась не естественность, а несколько слоев косметики на лице), ну а поклонницы тут же принялись, как и семь лет назад, повторять этот мейк. «Знаковые брови», «Да-да, эти брови все еще сражают наповал, как в King Kylie Era», «Девочка моя, только что ты сделала то, чего мы все так давно ждали», — высказались восхищенные фанаты.

Кстати, если вы забыли, то вот так выглядела селебрити во времена King Kylie Era. Сегодняшней 26-летней Кайли, заметно постройневшей и взявшей курс на естественность во всем, до нее, конечно, далеко, но это и к лучшему. Новая Дженнер фэнам все-таки нравится больше.