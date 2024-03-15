Врач раскрыл секреты звезд носить каблуки без боли

Ортопед Дипеш Раджу раскрыл секреты звезд носить каблуки без боли. Соотвествующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

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Выяснилось, что актриса Марго Робби для выхода в свет использует спрей для ног, который создала продюсер Линн Батлер. В составе данного средства присутствуют такие противовоспалительные компоненты, как ментол, арника, алоэ, илекс, витамин Е и масла чайного дерева.

В свою очередь, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон предпочитает носить туфли со стельками, а актриса Джулия Робертс — ботинки и сандалии, предназначенные для людей с выпирающей косточкой у большого пальца ноги. Певица Дженнифер Лопес и звезда «Сумерек» Кристен Стюарт специально выбирают обувь на размер больше и подкладывают внутрь силиконовые подушечки для пальцев или вату, чтобы предотвратить появление мозолей.

Самый необычный способ ходьбы на каблуках без боли придумала супермодель Мари Хелвин. Перед выходом на подиум манекенщица фиксировала третий и четвертый пальцы на ногах медицинской лентой. Однако, по мнению эксперта, данный метод не является безопасным.