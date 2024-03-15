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Названы самые стильные звезды

Модные редакторы составили рейтинг самых стильных звезд наградного сезона 2024 года. Соответствующий материал публикует New York Post.

Названы самые стильные звезды
© Lenta.ru

Первой в подборке оказалась актриса Эмма Стоун, которая победила в номинации «Лучшая женская роль» на премии «Оскар», сыграв главную героиню в фильме «Бедные-несчастные». Авторы списка отметили ее эксперименты с кроем платьев и различными текстурами тканей. В то же время звезду «Барби» Марго Робби похвалили за наряды в стиле «Старого Голливуда».

Кроме того, в рейтинг включили певицу Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью и Америку Ферреру, а также Лили Глэдстоун, Сандру Хюллер и Грету Ли. Телезвезд Эмили Блант и Кэри Маллиган, в свою очередь, стилисты назвали самыми роскошными из-за их любви к вечерним платьям.

Ранее в марте молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре». Инфлюэнсер поднялась на сцену за статуэткой, придерживая свое белое платье люксового бренда Louis Vuitton.

Тренды
Грета Ли
Сандра Хюллер
Кэри Маллиган
Эмили Блант
Марго Робби
Эмма Стоун
Louis Vuitton