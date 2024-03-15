На любой случай: четыре стильных образа с классическими брюками
Классические брюки — must have гардероба в любой сезон. Стилист Виталина Оганесян подсказала WomanНit несколько трендовых вариантов «луков» на весну с классическими брюками — сохраняйте в закладки!
Брюки и укороченный жакет
Невероятно женственный образ, который идеально подходит как для офиса, так и для неофициального выхода на ту же прогулку с друзьями.
«Весной можно не утепляться двубортными пиджаками и сменить их на укороченные жакеты по фигуре. Я рекомендую подбирать модели приталенного типа», — советует стилист.
В сочетании с широкими брюками со стрелками такой вариант будет смотреться просто потрясающе и невероятно трендово.
Брюки и топ
Для поклонниц комфортных «луков» наш эксперт рекомендует образ с топом белого или пастельного оттенка.
Виталина: «Черные классические брюки — широкие или нет — хорошо „идут“ с топом в рубчик или в бельевом стиле. Выбирайте вариант по случаю».
Сверху можно накинуть уже упомянутый жакет или же завязать джемпер.
Брюки и кожаная куртка
Беспроигрышный вариант, который спасет в ветреную погоду. «С пальто и тренчем вы уже не произведете такого яркого впечатления, а вот с кожаной курткой яркого оттенка — совсем другое дело. Главное, чтобы цветной акцент был либо на куртке, либо на брюках. И никакого дополнительного декора!» — рекомендует стилист.
Брюки и джемпер
Если не хочется задумываться над образом или же просто нет времени, есть беспроигрышный «лук» — классические брюки и джемпер.
«Мягкий джемпер и прямые брюки — то, что нужно, чтобы съездить в офис, а после отправиться на свидание или на встречу с близкой подругой. Выбирайте джемпер, который можно легко заправить в брюки, и тогда не придется думать над длиной верхней одежды», — комментирует стилист.