На любой случай: четыре стильных образа с классическими брюками

Классические брюки — must have гардероба в любой сезон. Стилист Виталина Оганесян подсказала WomanНit несколько трендовых вариантов «луков» на весну с классическими брюками — сохраняйте в закладки!

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Брюки и укороченный жакет

Невероятно женственный образ, который идеально подходит как для офиса, так и для неофициального выхода на ту же прогулку с друзьями.

«Весной можно не утепляться двубортными пиджаками и сменить их на укороченные жакеты по фигуре. Я рекомендую подбирать модели приталенного типа», — советует стилист.

В сочетании с широкими брюками со стрелками такой вариант будет смотреться просто потрясающе и невероятно трендово.

Брюки и топ

Для поклонниц комфортных «луков» наш эксперт рекомендует образ с топом белого или пастельного оттенка.

Виталина: «Черные классические брюки — широкие или нет — хорошо „идут“ с топом в рубчик или в бельевом стиле. Выбирайте вариант по случаю».

Сверху можно накинуть уже упомянутый жакет или же завязать джемпер.

Брюки и кожаная куртка

Беспроигрышный вариант, который спасет в ветреную погоду. «С пальто и тренчем вы уже не произведете такого яркого впечатления, а вот с кожаной курткой яркого оттенка — совсем другое дело. Главное, чтобы цветной акцент был либо на куртке, либо на брюках. И никакого дополнительного декора!» — рекомендует стилист.

Брюки и джемпер

Если не хочется задумываться над образом или же просто нет времени, есть беспроигрышный «лук» — классические брюки и джемпер.