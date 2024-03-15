Певица Кристина Си вышла на публику в свитере

Певица Кристина Си стала гостьей совместного мероприятия радиостанции STUDIO 21 и HiFi-стриминг Звук «ТруБит» в поддержку начинающих и популярных артистов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компаний.

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Для выхода на публику она предпочла зеленую толстовку с принтом, пестрый свитер, объемные джинсы и желтые ботинки. Волосы она завязала в низкий пучок и сделала легкий макияж.

Новые релизы на мероприятии презентовала не только Кристина Си, но и AMCHI, THOMAS MRAZ, и AFELIA — Алиса Стяжкова из группы Cream Soda. Над ее новой песней «Мир панических атак» работал саунд-продюсер Osa, известный аудитории STUDIO 21 коллаборациями с Хаски, OG Buda, Saluki и Anikv.

В августе 2019 Кристина Саркисян пыталась отсудить у экс-продюсеров право на псевдоним «Кристина Си», заявляя о том, что придумала его еще до работы с Black Star. Как рассказал адвокат лейбла, позже Саркисян отказалась от своих требований.