Цвет, узор, фактура: как выбрать стильный и удобный шарф на весну

Шарфы — невероятно универсальный аксессуар, который можно носить самыми разными способами, чтобы добавить цвет, текстуру и индивидуальность в любой наряд. Но с таким количеством различных типов шарфов, доступных в продаже, может быть трудно выбрать подходящий для вашего гардероба.

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Эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова рассказала «Вечерней Москве», как выбрать актуальную модель.

Изучите свой гардероб

Посмотрите на свой гардероб и определите, к каким цветам и узорам вы тяготеете. Это даст вам отправную точку для выбора шарфа, который дополнит ваш гардероб. Если вы предпочитаете носить одежду нейтральных цветов, подумайте о шарфе смелого цвета или с принтом, чтобы добавить контрастов к вашим нарядам. Если в вашем гардеробе много узоров, выберите однотонный шарф, который будет дополнять ваш образ, не перегружая его.

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Задумайтесь о своем стиле

Ваш личный стиль также должен быть фактором при выборе правильного шарфа. Если вы придерживаетесь классического стиля, вам подойдет простой кашемировый или шерстяной шарф нейтрального цвета. Если вы придерживаетесь богемного стиля, ваш образ дополнит красочный шарф с узором из легкой ткани, например, шелка или хлопка. Если вы придерживаетесь более яркого стиля, обратите внимание на шарф со смелым принтом или графическим рисунком.

Учитывайте повод

При выборе шарфа следует учитывать и повод. Легкий шарф яркого цвета или с рисунком идеально подойдет для повседневной прогулки в выходные, а для более торжественного случая может понадобиться темный, более изысканный шарф из роскошной ткани, например, шелка или кашемира.

Выберите подходящую ткань

Ткань, из которой изготовлен шарф, также имеет большое значение. Легкий шарф из хлопка или шелка идеально подходит для теплой погоды, а более тяжелый шарф из шерсти или кашемира — для холодной. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте шарф из натуральных волокон, таких как шелк или кашемир, которые с меньшей вероятностью будут раздражать кожу.

Экспериментируйте

Не бойтесь экспериментировать с различными стилями шарфов, чтобы найти то, что подходит вам лучше всего. Попробуйте носить шарф как пояс, как головной убор или даже как топ. Вы удивитесь, насколько универсальным может быть этот аксессуар.

Каких моделей следует избегать

А вот чего точно следует избегать — это шарфов-хомутов. Закольцованные шарфы окончательно вышли из моды. Более классический вариант, который никогда не выходит из моды, — это традиционный продолговатый шарф из шерсти или кашемира, но вы можете найти варианты из хлопка или акрила, если у вас аллергия на шерсть.