Цвет спелой оливки: почему дизайнеры рекомендуют его для осени

Подиумы с показами актуальных осенне-зимних коллекций заполонил оливковый цвет. Особо отличились Marc Jacobs и Isabel Marant. И если американский модельер видит его в прогрессивных, с налётом авангарда образах, демонстрируя широту его применения. То французский бренд не стал далеко отходить от своей специализации на женственных и романтичных образах, сшив из оливкового нежные вечерние наряды и повседневную одежду для жительниц мегаполиса.

© Inc-News

А вот, Balenciaga и Gucci нашли применение цвету популярной масличной культуры, прежде всего, в аксессуарах. Обувь, сумки, бижутерия, кошельки, шарфы, перчатки, шейные платки и оправы очков – всё это позволит добавить актуальности в образ, не меняя одежды. Вы будете выглядеть элегантно и обзаведётесь акцентным пятном, необходимым в любом наряде. Кроме того, этот глубокий и тёплый оттенок, в зависимости от степени интенсивности в нём жёлтого, подарит любому частичку тепла в холодное зимнее время.

© Inc-News

Как показали Недели моды, оливковый прекрасно выглядит в различных текстурах и материалах, будь то бархатистый вельвет или объёмный твид. Причём, в последнем случае достаточно пушистой оливковой нити, проглядывающей в рыхлом буйстве, как вещь приобретёт вид дорогой новинки с налётом элегантности и в то же время функциональности. Например, итальянский Prada представил подобные, цветные, и однотонные пальто для создания роскошных и уютных зимних образов. А Louis Vuitton взял оливковый с большим количеством зелёного, чем жёлтого, и вывел на подиум моделей в куртках и пиджаках из искусственной кожи.

Этот цвет, наполненный глубиной и теплотой, не только отражает естественную красоту осеннего и зимнего пейзажа, но и подчеркивает стремление к более устойчивому подходу в моде. Он напоминает о необходимости гармонии с природой и поддержке экологически ответственных практик, что делает его выбором современного потребителя, стремящегося к этичности и стилю.

Интерес дизайнеров к цвету земноводных неслучаен. Он символизирует собой связь с природой и внимание к экологии – то, на что современная мода взяла решительный курс ещё несколько лет назад. И очень многие как деловые умы, так и творческие бьются над тем, как достичь баланса в потреблении без ущерба для нашего чувства прекрасного и с сохранением того, что дарит нам окружающая среда.

© Inc-News

Тёмно-зелёный с добавлением жёлтого пигмента стал не просто основным трендом сезона «осень-зима 2024/2025», но ещё и символом устойчивого развития моды, утончённого подхода в дизайне одежды и аксессуаров, а также изобретательности в сфере технологий её производства.