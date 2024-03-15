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Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на весну

Стилистка Анастасия Хохлова перечислила россиянкам самую модную обувь на весну 2024 года. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

Стилистка перечислила самую модную обувь на весну
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовала носить высокие кроссовки на толстой подошве — сникерсы. Также она отметила актуальность хайтопов, отличающихся чуть большей высотой и чуть менее массивной подошвой. При этом Хохлова подчеркнула, что предпочтительнее всего выбирать черные модели обуви, которые будут со всем сочетаться.

«Кроссовки в ретроэстетике идеально подойдут для создания образов в стиле преппи и old money. Достаточно дополнить наряд голубыми джинсами прямого силуэта, университетским бомбером или юбкой макси и расслабленным джемпером в пастельных тонах — и идеальный прогулочный образ готов», — продолжила специалистка.

Помимо этого, собеседница издания призвала обратить внимание на кроссовки с необычными принтами, оттенками и формами. Вдобавок она отметила, что в гардеробе каждой женщины должны быть универсальные белые кроссовки.

В заключение Хохлова рассказала, что трендовыми вновь стали кеды.

«Если классическая модель уже имеется, стоит присмотреться к вариантам с декоративными элементами: флоральными узорами, сердечками и мелкой вышивкой. Небольшие детали придают такой обуви пикантности и помогут сделать образ более дерзким», — подытожила она.

Ранее в марте стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну 2024 года. Так, эксперт назвала популярными кожаные плащи и объемные косухи.

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