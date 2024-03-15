Ирина Шейк снялась в «голом» платье

Супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Missoni. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель позировала в «голом» платье в пастельных тонах. Она также отказалась от бюстгальтера. Образ дополнило металлическое кольцо. Ей также сделали «мокрую» укладку и зачесали волосы назад. Реклама была приурочена к запуску весенне-летней коллекции.

«Красивая», «Вау какая фигура», «Совершенство», «Идеальная фигура», «Потрясающая красотка», «Богиня», «Вы очень красивая», «Настоящая модель Victoria's Secret», — написали подписчики в комментариях.

Накануне Ирина Шейк снялась для обложки журнала Vogue. На фотографии она позировала в шортах и ботфортах из кожи и закинула ногу на стену.

Ирина Шейк растит дочь от актера Брэдли Купера, они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Бывшие возлюбленные в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.