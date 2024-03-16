Как выбрать пальто: главные тренды весны 2024

Пальто — незаменимая вещь в любом гардеробе, которую в нашем климате можно носить практически по полгода. Однако не потеряться в выборе может быть очень тяжело, ведь на вешалках в магазинах сотни разнообразных вариантов. Однако не все из них удовлетворяют критериям красоты и актуальности: что-то вышло из моды, а что-то еще не конца вошло, но уже стоит попробовать. О самых модных пальто 2024 года «Вечерней Москве» рассказала эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова.

© Вечерняя Москва

Леопардовый принт

По ее словам, леопардовое пальто — настоящий маст-хэв сезона. Носить его можно с чем угодно, причем, чем ярче одежда, тем выгоднее сочетание:

— Если вы до сих пор считаете леопардовую расцветку чем-то вульгарным и не хотите примерить на себя, срочно гуглите изображения по запросу «тренд сезона — леопард». Заряд визуального вдохновения вам гарантирован и, скорее всего, свое отношение к леопарду вы измените или по крайней мере найдете подходящий лично вам способ его носить.

Объемные плечи

Большие плечи всегда чаще всего первыми приходят на ум, когда мы думаем о моде 80-х, продолжила Шерипова. В то время они были своеобразным символом борьбы женщин за равноправие полов.

— Сегодня тема вновь стала актуальна. Выберите правильный вариант между куртками, блейзерами и пальто с внушительными силуэтами плеч, чтобы примерить на себя эту тенденцию, — порекомендовала эксперт.

Oversize

Главный силуэт 2010-х годов и не планирует покидать модный олимп, заверила собеседница «ВМ». На пике популярности сейчас верхняя одежда, которая смотрится несколько больше, чем она должна быть.

— На первый взгляд, мешковатых пальто, курток, джемперов и толстовок не стоит избегать, попробуйте примерить их и найдите выгодное сочетание с остальными элементами одежды. Выглядит это по-настоящему свежо и стильно, а также располагает к комфорту и свободе движений, — считает Шерипова.

Statement coat

Таким обобщенным термином называют яркие пальто, которые привлекают к себе максимум внимания, объяснила специалист. Они могут быть довольно странного края, необычных цветов, с различными рисунками.

— Такой стиль одежды однозначно подойдет молодым людям со смелым характером и хорошим чувством юмора. Яркие пальто с заметными принтами и деталями, иногда кричащие и провокационные надписи, блестки или пайетки — все это сейчас очень актуально. Предметы гардероба, которые не оставят прохожих равнодушными — это отличный способ скрасить себе хмурые непогожие дни, — подчеркнула эксперт.

Классика

Если на смелые эксперименты вы пока не готовы, вечная классика к вашим услугам, отметила Шерипова. Прямые пальто классического кроя черного, темно-синего или песочного цветов никогда не выходят из моды и идут абсолютно всем. Ставший уже классическим двубортный милитари-вариант в черном или темно-зеленом цветах также украсит практически любого. Для более теплой погоды подойдет классический длинный тренч.

Кимоно

Объемные шерстяные пальто с поясом — крой, напоминающий халат или кимоно — идеальная модель, в которой очень комфортно, эти пальто подойдут для любого типа фигуры, гармонично впишутся как в деловой, так и в кэжуал–гардероб. Другой необычный вариант для весны и лета — это легкие шелковые накидки с поясом. Короткие модели такого кроя чаще всего смотрятся неудачно, так что выбирайте длину до колен и ниже, порекомендовала собеседница «ВМ».