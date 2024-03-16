Избавляемся от зуда головы раз и навсегда: советы дерматолога

Правильный уход может спасти вас от безжалостного зуда кожи головы, считают эксперты. Удалить с кожи раздражители поможет регулярное мытье головы, а выбор гипоаллергенных средств позволяет предотвратить дальнейшее раздражение. В большинстве случаев этого будет достаточно, но это не единственное, что можно предпринять для избавления от зуда.

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«Питье большого количества воды, сбалансированное питание и управление уровнем стресса также могут облегчить зуд кожи головы и укрепить здоровье. Эти, казалось бы, простые шаги могут иметь большое значение для поддержания здоровья кожи головы», — объяснила дерматолог Анна Чакон в интервью порталу Shape.

Если, несмотря на все ваши усилия, зуд не проходит, имеет смысл обратиться к специалистам.

«Если зуд кожи головы сохраняется больше недели, сильно беспокоит или сопровождается такими симптомами, как выпадение волос, язвы или сыпь, самое время обратиться за профессиональной помощью», — советует эксперт.

Дерматолог поможет определить истинную причину проблемы и при необходимости назначит соответствующее лечение.